شاهد أول رد ساخر من المؤتمر الوطني بشأن تأييد وإنضمام الصادق المهدي للتظاهرات في السودان

سخر المؤتمر الوطني من تأييد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للاحتجاجات ومطالبته برحيل النظام، وقال: (المهدي يريد أن يركب موجة الاحتجاجات والثورة بعد تردد طويل بعد وصفه لها بأوصاف كثيرة ظلت مثار سخرية لدى الشعب السوداني).

وأضاف: بعد الدوار مافي رحيل نظام تاني، وأي تغيير في يد الشعب عبر صناديق الاقتراع، وأبدى نائب رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حمدي سليمان في تصريح حسب صحيفة السوداني ،استغرابه من توقيع المهدي على وثيقة مع تجمع المهنيين مجهول القيادات ولم ينتخبهم أحد وأهدافه إقصائية وخطابه مثير للكراهية.

على الجانب الاخر، كان قد دعا زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي امس الجمعة إلى رحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية، مطالبا قوات الأمن بعدم الانجرار إلى سفك دماء المتظاهرين.

وأضاف الصادق المهدي : “نحن نؤيد الحراك الشعبي، وندعو إلى تجنب أية مظاهر للعنف المادي أو اللفظي”.

وتابع المهدي : “أطالب كافة قوى بلادنا العسكرية والنظامية بألا تُستغل في سفك دماء الأبرياء، إذ إن شرفهم المهني وحقوق المواطنة يمنعان ذلك”.

وشدد المهدي أن “الوضع في البلاد تأزم”، وأن الرئيس عمر البشير أمامه “فرصة تاريخية للتنحي استجابة للمطالب الشعبية، وتجنيب البلاد كافة المخاطر المتوقعة”.

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