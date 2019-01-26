النجم الساحلي في مهمة صعبة أمام الرجاء البيضاوي

الخرطوم: باج نيوز

سيكون ملعب المركب الرياضي محمد

الخامس في السادسة من مساء اليوم”السبت” مسرحًا لمباراة قوية تجمع

الرجاء البيضاوي وضيفه النجم الساحلي ضمن ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية

الأبطال.

وسيسعى

كل طرف إلى تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للمرحلة القادمة من المنافسة.

ويفقد

النجم الساحلي في لقاء اليوم لاعب محمد أمين بن عمر بسبب الإصابة حيث تخلّف عن

السفر إلى المغرب.

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