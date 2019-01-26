ودع النيجيري عزيز شيبولا، لاعب وسط الهلال السابق والعروبة السعودي، قائد الهلال محمد أحمد بشه الذي قرر اعتزال الكرة الأسبوع الماضي، وقال في تصريحات مختصرة حسب صحيفة قوون إنه قرار صادم، بشه لا زال قادر على العطاء ولا أعرف لماذا اختار هذا القرار الصعب، كان عليه أن ينتظر قليلاً لأن الهلال يحتاج لخبرته.. دعواتي له بالتوفيق.. ومن ثم واصل: بشة من اللاعبين النادرين الذين لعبت معهم وأنا سعيد بذلك، يملك روح القيادة ويحب الخير للجميع ويعمل دائماً على أن يكون الفريق مستقراً، هنالك أمور لا أفهمها ولكن أرى أن بشه تعجل في قرار الاعتزال وكان على الإدارة أن تطلب منه تأجيل القرار لأن الفريق الذي يلعب على البطولة بدون لاعبين خبرة من الصعب أن يحقق بطولة كبيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شيبولا يصف اعتزال بشه بالصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.