جماهير الهلال تترقب قرارات الكاردينال

تترقب جماهير الهلال خلال الساعات القادمة قرار الدكتور أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال الذي قال حسب صحيفة قوون أمس، أن مجلسه سيقوم بإجراء تعديلات على الجهاز الفني خلال 72 ساعة، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق مساء الخميس، على يد ضيفه مريخ الفاشر بهدف لهدفين، مما جعل رئيس النادي يفكر جدياً في دراسة أمر الجهاز الفني ودائرة الكرة والقطاع الرياضي قبل أن تقع الفأس على الرأس خاصة وأن الفريق سيبدأ مشواره في مجموعات الكونفدرالية يوم 3 فبراير المقبل، من الجوهرة الزرقاء بمنازلة الأشانتي كوتوكو.

وقد فتحت خسارة الفريق أمام السلاطين باب الانتقادات على المدرب التونسي اراد الزعفوري، ومجلس الإدارة وبالرغم من تأكيد الزعفوري على أنه سيقوم بمعالجة السلبيات والاستعداد بشكل جيد لمباراة الأهلي شندي التي تعتبر تحدياً خاصاً للنادي، إلا أن الكاردينال الذي صبر عليه طويلاً خاصة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا لم يمنحه فرصة الاستمرار على رأس الجهاز الفني، حيث أن الزعفوري أصبح تحت الضغط الإعلامي والجماهير قبل مواجهة الأشانتي كوتوكو وتنتظر جماهير الهلال من الكاردينال أن يفي بوعده الذي قطعه بعد تأهل الفريق للمجموعات عندما قال في تصريحات لقناة النادي إنه سيقوم بإجراء تعديلات، ويرى المراقبون أن وقت التعديلات قد حان وأن القرار السعيد يطبخ على نار هادئة قبل أن يخرج في صورته النهائية في الساعات القليلة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)