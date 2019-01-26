إبعاد بكري وتيري ومنجد من رحلة الجزائر

تقرر رسمياً إبعاد الثنائي بكري المدينة وسيف تيري من رحلة المريخ إلى الجزائر حسب صحيفة الصدى بسبب عدم تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها وأبعدتهما عن المشاركة مع الفريق لفترة طويلة، وكذلك تم إبعاد الحارس منجد النيل من السفر باعتباره موقوفاً ولن يشارك في مباراة المولوديه المقبلة، بعد نيله بطاقتين صفراوين في مباراتي اتحاد العاصمة في ور الستة عشر من المسابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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