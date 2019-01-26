نادي الامل: البرنس "لم يُعتقل وبخير"

نفى نادي الامل عطبرة الاخبار المتدولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتقال المدير الفني الحالي للفريق هيثم مصطفى " البرنس"، كابتن السودان والهلال السابق. وأفاد بيان صادر من إدارة الفريق بان هذه الانباء عارية من الصحة. وقال البيان" القصد من تلم الشائعات قتل الفرحة بالانتصارات المتتالية التي حققها الامل تحت قيادة البرنس هيثم مصطفى". وكان ناشطون على "الواتس آب" قد تناقلوا فيديو في غرفة الملابس فيه احتفال بين البرنس ولاعبيه بالانتصار الاخير على الموردة. وقالوا " هذا الاحتفال جرى من داخل المعتقل".

وقالوا " هذا الاحتفال جرى من داخل المعتقل".

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