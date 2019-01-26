"الشباب" يُنهي جولات الولايات بتعادل أبيض امام "ربك"

أنهي منتخب الشباب السوداني اخر تجاربه الاعدادية ضمن الجولة الولائية، بالتعادل السلبي امام منتخب ربك في ولاية النيل الابيض، حيث جاءت المباراة قوية وحماسية بين الجانبين وحظيت بحضور جماهيري كبير.

وكانت الفترة بين شوطي المباراة شهدت أكثر من تكريم رئيس مجلس البروف شداد ادارة الاتحاد، ورئيس بعثة المنتخب اسماعيل رحمة، ووالي ولاية النيل الابيض ومعتمد محلية ربك وكرمت هيئة البراعم والناشئين بعثة المنتخب أيضا.

مباراة المنتخب الشباب امام ربك تعتبر المباراة رقم (9) خلال الجولات الولائية والتي شملت ثماني مدن في أربع ولايات.

وزار شباب صقور الجديان ولايات القضارف وكسلا والجزيرة والنيل الابيض.