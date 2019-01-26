"الشباب" يُنهي جولات الولايات بتعادل أبيض امام "ربك"

وكانت الفترة بين شوطي المباراة شهدت أكثر من تكريم رئيس مجلس البروف شداد ادارة الاتحاد، ورئيس بعثة المنتخب اسماعيل رحمة، ووالي ولاية النيل الابيض ومعتمد محلية ربك وكرمت هيئة البراعم والناشئين بعثة المنتخب أيضا.
مباراة المنتخب الشباب امام ربك تعتبر المباراة رقم (9) خلال الجولات الولائية والتي شملت ثماني مدن في أربع ولايات.وزار شباب صقور الجديان ولايات القضارف وكسلا والجزيرة والنيل الابيض.
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