تجمع المهنيين يعلن اعتصامات للمتظاهرين بالاحياء

يدخل الحراك الشعبي في السودان، غداً "الاحد" مرحلة جديدة، تمهيداً للعصيان المدني والاضراب السياسي العام، حتى اسقاط النظام.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة الى إعلان الحرية والتغيير اليوم "السبت"، عن بداية الاعتصامات في الساحات والميادين العامة داخل الاحياء في كل مدن وارياف السودان من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء.

وسمى التجمع عددا من الميادين في احياء العاصمة الخرطوم، ودعا الثوار الى اختيار ميادين تكون وسط الحي، وتفتح على 4 شوارع، وان لاتكون مطلة على الشوارع الرئيسية.

أسماء ميادين الاعتصام:

الخرطوم:

- بري الدرايسة

- ميدان الهلال، الديم

- ميدان نادي جبرة، جبرة

- ميدان الاعتصام، الصحافة غرب منزل الشهيد محجوب

- ميدان الشجرة، الشجرة

- ميدان الأزهرى مربع 7 غرب سوبر ماركت إستنبول، الأزهري

الكلاكلات:

- ميدان ترهاقا، الكلاكلة صنقعت

- ميدان رابطة القبة، الكلاكلة القبة

أم درمان

- ميدان الأنصار

- ميدان دلوق، أبروف

أمبدة

- ميدان المولد

- ميدان النجم الأحمر، أمبدة الراشدين

- ميدان الرميلة، الحارة الأولى

كرري:

- ميدان المولد، الحارة 8

- ميدان محجوب شريف، الحارة 21

شرق النيل:

- ميدان أم دوم

- ساحة الاعتصام، الجريف شرق

- ميدان سوق 6

- ميدان المولد، دار السلامة المغاربة

بحري:

- ميدان العامل، حلة خوجلي

- ميدان مربع 9، الصافية شمال

- ميدان منزل الشهيد د. بابكر بكافوري

- ميدان نبتة، السامراب.