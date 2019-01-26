الكهرباء: نُبذل الجهود لاجل تيار مستقر في الصيف

أعلن وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إبراهيم حمد على التوم إكتمال جاهزية محطة الشهيد الحرارية للصيف المقبل بعد إكتمال الصيانة الدورية، وان الوزارة ستبذل أقصى استطاعتها لاجل صيف مستقر وآمن.

واكد حمد خلال زيارته للمحطة والمعمل المركزي توفير الوقود اللأزم للمحطات وان الوزارة ستبذل أقصى استطاعتها لاجل صيف مستقر وامن من حيث إمداد الكهرباء لكافة القطاعات من واقع الصيانات التحضيرية التي تجري الآن للخطوط والمحطات والمفاتيح .

وثمن جهود الشركة السودانية للتوليد الحراري والكوادر الهندسية والفنية العاملة بها، وقال أن استقرار الكهرباء يعد ثمرة من إشراقات التنمية بالبلاد .

من جانبه قال المهندس النذير أحمد على مدير محطة الشهيد الحرارية أن المحطة تتكون من ( 13 ) وحده تعمل على إنتاج 450 ميقاواط من الكهرباء ، مؤكدا الانتهاء من الصيانة الدورية وتوفير الوقود اللازم إستعدادا لصيف 2019 .

في السياق وقف وزير الدولة على سير العمل بالمعمل المركزي للخدمات الفنية والمعايرة مشيدا بجهود المركز في معاييرة الأجهزة الكهربائية والميكانيكية ، وتحليل وتقييم جودة المنتجات البترولية.