الشيخ الحكيم: الحكومة خانت العهد وتريد تعديل الدستور ليصبح البشير رئيساً مدى الحياة

قال الشيخ محمد هاشم الحكيم، خطيب "مسجد ودالحسين" في جبرة، بان الحكومة خانت العهد وتريد تعديل الدستور ليصبح البشير رئيس السودان مدى الحياة، وان خيانة الامانة واضحة في الفساد المالي والاداري والمحاباة.كما أفاد الحكيم خلال خطبة الخطبة والتي أرسل مخلص منها الي "اخبار الخليج 365 365"، بان قوى اليسار تريد جرنا للعلمانية التي لا مكان لها بيننا وهم أول من خان العهود وشرعن الانقلابات و ما "مايو و مجزرة قصر الضيافة" ببعيدة هلي حسب قوله.

" اخبار الخليج 365 365"، تنشر ادناه ملخص خطبة الشيخ محمد هاشم الحكيم التي طالب فيها بتنحي البشير..

جبرة - 26 يناير



2019

حذر النبي ص من زمن الفتن وعلامتها ترك الوفاء بالعهد و خيانة الامانةعند الفتن يلزم المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم الٱتي :1. كف لسانك وابك على نفسك والزم بيتك2. عليك بما تعرف ودع ما انكر3. عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوامهل ينطبق حديث الفتن على واقعنا :نعم ؛ هذا ما اتصف به واقعنا السياسيالحكومة خانت العهد و تريد تعديل الدستور ليصبح البشير رئيس السودان مدى الحياةخيانة الامانة واضحة في الفساد المالي و الاداري والمحاباةقوى اليسار تريد جرنا للعلمانية التي لا مكان لها بيننا وهم اول من خان العهود و شرعن الانقلابات و ما مايو و مجزرة قصر الضيافة ببعيدةلقد سقطت مائة دولة ولا زال الاسلام باقيا

لقد جربنا الكل وما راينا الا سوءا

حذر صلى الله عليه وسلم من حثالة البشر آ خر الزمان ومن نطق الرويبضة وهو السفيه وحذر من تجار الدين واخطرهم علماء السلاطين

ولكل طاغية مفتي وجراء ؛ عواؤهم له حتى طاغية سوريا له مفتي رسمي !

دعوة اغلق عليك بابك تكون عندما لا يجد منكر المنكر من يسمع له و يخشى الفتنة على نفسه او في دينه

ادعو الثوار للجلوس خلف قيادة واعية تجهز مطالبها و تستعد لمفاوضات استراتيجية تبدا بتنحي البشير ثم حكم تكنوقراط يجهز لانتخابات حرة نزيهة برقابة عربية اسلامية افريقية

على الشباب الاسلامي و الدعاة الانتباه حتى لا ينجروا خلف كل ناعق ويجب اعداد مبادراتهم

الثوار الذين نراهم حريصون على عدم التخريب ولا اظن ان من اهدافهم استرجاع حقوق الشيشة بشارع النيل

ليس منوحق احد ان يجعلنا بين خيارين تسقك او تقعد .. نحن نظن ان الحكم الظالم لن يتوانى في البطش وان التظاهرات وحدها لن تسقط حكومة الا بتحرك الجيش او تمرد مسلح او هجوم خارجي وهذا كله مستبعد حاليا ؛

لذا ندعو الثوار وهم في موطن قوة لفرض مطالبهم تفاوضيا و سيكسبوا الرهان لان الاغلبية مع هذا.

ندعو لتقوى الله في دماء الضحايا و عدم دفن الراس في الرمل فلقد شاهدنا من يحمل السلاح ومن يطلقه

السودان بلد مستهدف لموارده والعالم لا يابه بنا بل بما سياخذه منها لذا هم ينتظرون لحظة الانقضاض

قال الحكيم ان موقفه الشخصي هو المطالبة بالتنحي الفوري للبشير ( تكبير شديد بالمسجد) وقال 30 عاما تكفي ان اسات غفر الله لك وان احسنت تجزى بها

واخيرا ادعوا الحركة الاسلامية الا تتنكر لرصيدها و تضحيات ابنائها وان يعلموا ان السلطة لن تغني عنهم من الله شيئا بل هي فتنة يسالون عنها يوم القيامة و كل عضو فيها شريك في هذا الفشل و الظلم

حذر من عملية اسقاط رموز الدعوة و العلم بالبلاد .

الشيخ محمد هاشم الحكيم

مسجد ود الحسين جبرة