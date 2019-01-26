المذيع "الطيب عبدالماجد" يكتب .. "المندسين ديل منو هم ياربي !!؟؟

كتب المذيع السوداني، الطيب عبدالماجد، مقدم البرامج في عدد من الفضائيات العربية، بأن الحكومة قد انشغلت بالشيوعيين والبعثيين والمندسين، وتسألت "المندسين ديل منو هم ياربي !!؟؟"، الا انها قد تفاجأت بشباب ظنت انهم جيل مغيب ...تعيس .....محبط....!!.

وتابع عبدالماجد خلال مقالاُ بعنوان "مالكم كيف تحكمون .....!!! ".. مادونه على صفحته الشخصية علي " فيسبوك"، لكنها رأت شيئا مختلفا لم تره من قبل ....!!



فظهر لها سلاح (نوعي ) هذه المرة لم يكن في الحسبان ممثلا في هذا الشباب المتقد ...فكان مثل ( بمبانها ) وقد سبب لها غشاوة وحرقة في النفس هذه المرة ....وليس العيون ....!!

" اخبار الخليج 365 365"، تنشر ادناه تفاصيل مقال المذيع السوداني، الطيب عبدالماجد.

مالكم كيف تحكمون .....!!!

لاشك ان الكل يتابع حالة الحراك والهبة التي تنتظم الشارع السوداني منذ أكثر من شهر ولا تزال فما يحدث في السودان علي الأرض جدير بالدراسة والتأمل والقراءة وما سيصحبه من متغيرات لكن الثابت هو أن الحكومة تفاجأت بشباب ظنت انهم جيل مغيب ...تعيس .....محبط....!! لكنها رأت شيئا مختلفا لم تره من قبل ....!!

انشغلت بالشيوعيين والبعثيين والمندسين

( المندسين ديل منو هم ياربي !!؟؟

وأعداءها التقليدين علي أجندتها ....فظهر لها سلاح (نوعي ) هذه المرة لم يكن في الحسبان ممثلا في هذا الشباب المتقد ...فكان مثل ( بمبانها ) وقد سبب لها غشاوة وحرقة في النفس هذه المرة ....وليس العيون ....!!

وكيف أن جيلا كاملا تسرب من بين يديها وهو الذي وعي الدنيا ولم يجد غيرها أمامه فكانت هي عمليا الأحق والأجدر به لكنها فرطت... وطار

وقد جاء ( بمبانها ) نفسه يحاكي واقع الحال الإقتصادي البائس ...!! فقد قرأ المحتجون تاريخ إنتهاء صلاحيته وطالبو الحكومة ( ببمبان ) جديد صالح للاستخدام يليق وعطاءهم الثوري علي الأرض ....

تغير العالم والحكومة لم تتغير ....!!

ظلوا متخندقين وراء المؤتمر وضوابطه ونظمه

الصارمة لكن لم يطوروا من أدواتهم ...وتمترسوا خلف نشوة الوصول للحكم ....والسيطرة علي مراكز القرار

فكانت المفاصلة ....وانفصلت الاجيال منهم من ركب قطار الحكومة ومنهم من ينتظر ...واخرون في الضفة الأخري ....

ومن يركب ( البزنس والفيرست كلاس ) في طائرات الايربص ...! ويشتري العطور من السوق الحرة والجاكيتات من ( ستورات ) الشانزليزيه ( ويشخت ) ( الكريدت كارد ) في ماكينات بيوت الأزياء ودور الأثاث ....!!

من الصعب أن تحدثه نفسه عن الآخرين ولن تطربه (أمريكا روسيا قد دنا عذابها ....)

وروسيا نفسها قد دنت ...وصارت عند خط التماس

ولا أدري .... هل عكست (موسكو ) خط سيرها...!!

أم أن ( الخرطوم ) أعادت قانون المرور القديم بالحركة (يسار ) الطريق.....!!!؟؟

( وأمريكا روسيا قد دنا ...صحابها )

ووسط هذا التباين والفراغ ظهر وحوش الظلام وقطيع المنتفعين .......

وهولاء هم الأكثر خطورة لانهم غير مقيدين في كشوفات الفريق الأصلية فلا ضابط ولا رقيب ....

وفِي ذات الوقت فالحاجه اليهم كبيرة لامتلاكهم مهارات لايتقنها اصحاب الوجعة أنفسهم في الحشد والمبايعة والإعداد للفعاليات والمهرجانات ....وقد استخدموا التقنيات الحديثة في ( كسير التلج) فصارت الألواح تكسر اليا للسرعة والتجويد



وبعض الراسخين انتقلت موجه استماعهم من .( ما لدنيا قد عملنا )........!!

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