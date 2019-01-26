مقتل وإصابة 24 شخصا فى انفجار بملعب كرة طائرة بأفغانستان

قال المدير الإداري لإقليم بغلان شمال أفغانستان عبد الأحد بارفاكي اليوم السبت إن 4 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في انفجار وقع في ملعب لكرة الطائرة في الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المسئول قوله إن الانفجار وقع في منطقة بارفاك ولم تتأكد طبيعته حتى الآن لوقوعه في منطقة تسيطر عليها طالبان.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.