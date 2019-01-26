"إرحل ونؤيدكم".. 5 رسائل من زعيم المعارضة للمتظاهرين و"البشير" (تقرير)

في الساعات الماضية، انضم، زعيم حزب الأمة القومي السوداني المعارض، الصادق المهدي إلى المظاهرات التي تشهدها الخرطوم وعدة مدن سودانية للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

والمهدي، الذي يقود أحد أعرق الأحزاب السياسية في السودان، كان آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا. وقد أبعد من السلطة إثر انقلاب حمل الرئيس الحالي عمر البشير إلى السلطة في 1989، وبعد عام قضاه في المنفى، عاد المهدي إلى الخرطوم في نفس اليوم الذي اندلعت فيه التظاهرات. وأعلن الجمعة دعمه اتحاد المهنيين السودانيين، الهيئة المنظمة للاحتجاجات.

رفض أعمال العنف

وكان الصادق المهدي قد جدد تأييده للحراك الذي يشهده الشارع السوداني، وأعرب في خطبة الجمعة التي ألقاها في أحد مساجد منطقة "ودنوباوي" في أمدرمان عن تأييده للمتظاهرين السلميين، رافضا في الوقت نفسه "أعمال العنف المفرط".

تحركات حزب الأمة

ونوه الصادق المهدي إلى أن حزبه وقع مع "تجمع المهنيين" وآخرين ميثاق الحرية والتغيير، وأنه يجري عرضه على على أكثر من عشرين مجموعة سياسية ومدنية ومطلبية.

مطالبات المعارضة

وأشار إلى أن أهم بنود الميثاق هي رحيل البشير، وتكوين حكومة انتقالية، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور جديد للبلاد.

عدد المتظاهرين القتلى

وقدم المهدي حصيلة قتلى للمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أكبر بكثير من الأرقام التي تعلنها حكومة الخرطوم، إذ أشار إلى أنه "قتل أكثر من 50" شخصاً منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، وهي حصيلة أكبر بكثير مما تقدمه السلطات السودانية بخصوص عدد القتلى في هذه الاحتجاجات.

لوم على المحتجين

وألقى البشير باللوم في الاحتجاجات على عملاء أجانب. وتحدى خصومه، قائلا إن عليهم السعي إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.

وقال المهدي في المسجد المرتبط بحزب الأمة الذي ينتمي اليه: "هذا النظام يجب أن يرحل، وفترة انتقالية في القريب العاجل".