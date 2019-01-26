أنتحار (أم) بسبب تحديد موعد زواج أبنتها

وضعت (أم) حداً لحياتها منتحرة بثوبها داخل غرفة منزلها جنوب الخرطوم، وذلك عندما فشلت محاولتها في إقناع أبنتها لتأجيل موعد زواجها من إبن عمومتها .
والذي تم تحديده من قبل والدها خلال أسبوع، واحتجت والدتها على ذلك خوفاً على أبنتها وما عانته من مشاكل مع أسرة زوجها، فرفضت الأم وهددت أبنتها بالانتحار إذا وافقت على الزواج في الموعد المحدد .
ولكن العروس أصرت على الزواج ولم تسمع الى تهديدات والدتها، والتي عثر عليها جثة هامدة داخل غرفتها معلقة على سقف المنزل، بواسطة ثوبها، وقاموا بإنزالها وإسعافها الى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة .
ولكن العروس أصرت على الزواج ولم تسمع الى تهديدات والدتها، والتي عثر عليها جثة هامدة داخل غرفتها معلقة على سقف المنزل، بواسطة ثوبها، وقاموا بإنزالها وإسعافها الى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة .
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