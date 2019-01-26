بيان مشترك بخصوص اعتصامات يوم غدٍ الأحد 27 يناير

على درب الثورة نقول: يا شعباً لهبك ثوريتك ... تلقى مرادك والفي نيتك.

وعلى درب الشهداء سائرون، ومعتكفون في ساحات النضال على أن ننتصر ونعيد للوطن مجده وعزه.

لقد أثبت هذا الشعب العبقري أنه قادر على التفوق حتى على نفسه. وها نحن نراهن على أنفسنا وعلى بسالة شعبنا لنعلن لكم المواكب الداخلية في الأحياء والفرقان، والتي تتجمع جميعها للاعتصام في الميادين والساحات.

هذا وتنطلق المواكب والاعتصامات في الميادين من الســـ 3ــــــاعة عصراً إلى الســـ 6 ــــــاعة مساءً.

سمينا بعض الميادين لتكون إضافةً إلى الميادين التي تختارونها بمعرفتكم، ليعم صوت الثورة كل أرجاء السودان.

في حال كان هنالك صعوبة في الوصول إلى الميادين التي سميناها، فللثوار أن يختاروا ميادين تنطبق عليها المواصفات التالية:

- أن يكون الميدان المختار في وسط الحي.

- أن يفتح الميدان على 4 شوارع.

- أن لا يكون مطلاً على شارع رئيس.

- أن يسهل الدخول إلى الميدان والانسحاب منه. أسماء ميادين الاعتصام: الخرطوم:

- بري الدرايسة

- ميدان الهلال، الديم

- ميدان نادي جبرة، جبرة

- ميدان الاعتصام، الصحافة غرب منزل الشهيد محجوب

- ميدان الشجرة، الشجرة

- ميدان الأزهرى مربع 7 غرب سوبر ماركت إستنبول، الأزهري الكلاكلات:

- ميدان ترهاقا، الكلاكلة صنقعت

- ميدان رابطة القبة، الكلاكلة القبة أم درمان

- ميدان الأنصار

- ميدان دلوق، أبروف أمبدة

- ميدان المولد

- ميدان النجم الأحمر، أمبدة الراشدين

- ميدان الرميلة، الحارة الأولى كرري:

- ميدان المولد، الحارة 8

- ميدان محجوب شريف، الحارة 21 شرق النيل:

- ميدان أم دوم

- ساحة الاعتصام، الجريف شرق

- ميدان سوق 6

- ميدان المولد، دار السلامة المغاربة بحري:

- ميدان العامل، حلة خوجلي

- ميدان مربع 9، الصافية شمال

- ميدان منزل الشهيد د. بابكر بكافوري

- ميدان نبتة، السامراب. القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير

26 يناير 2019

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