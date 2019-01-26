اتجاه في وزارة الزراعة لنزع بعض المشاريع الاستثمارية التي تم تمليكها لـ”99″ عاماً

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت وكيل وزارة الزراعة والغابات عمر مصطفى، عن اتجاه الوزارة لنزع بعض المشاريع الاستثمارية التي تم تمليكها لـ”99″ عاماً لاسيما غير المستغلة.
وقال عمر في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”السبت” إنه ينبغي أن تضع الوزارة شروطًا قبل أن تتخذ الخطوة.
وتأسف الوكيل في حديثه لوقوف المواطنين في صف الخبز، ساخرًا من خطورة استيراد”التوم” في وقت تمتلك البلاد موارد ضخمة.
واعلن عن اتجاه للنظر في أراض ملكتها حكومات سابقة وأضاف” هنالك خلل إداري أدى إلى استغلال مثل هذه الأراضي الموروثة من قبل تلك الحكومات لأفراد في الدولة مستمرة حتى الآن.
وزاد” في ناس لا دايرين يزرعوا ولا يخلوا الآخرين يزرعوا”
وقال” نحن الآن جئنا برؤية البكور واستخدام التقانة والمتابعة الشفافة وتاني مافي محاباة لقريب أو بعيد”.
آخر لحظة
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