إعادة تشغيل (3) مصانع بولاية البحر الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - المصانع الخليج 365 : كشفت ولاية البحر الأحمر عن إتجاهها لإعادة تشغيل (3) مصانع للغزل والنسيج والزيوت وإطارات السيارات بهدف توفير (3) آلاف فرصة عمل للخريجين. وأوضح أحمد محمد طاهر مدير القطاع الصناعى بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية لــ(smc) إن العمل يجري لاعادة تشغيل مصنع الإطارات من خلال عمل فريق عمل لرفع تصور لإعادة تشغيل المصنع خلال (6) أسابيع بغرض طرحة للإستثمار من خلال الإستعانة ببيت خبرة متخصص. وقال طاهر إن تشغيل مصنع الغزل والنسيج ومصنع الزيوت سيسهم فى دعم الصناعات بالولاية من خلال توفير فرص العمل لشريحة الشباب خلال خطة الوزارة لهذا العام.

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