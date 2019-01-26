قرار من “الكاف” تجاه اتحاد الكرة السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

من المنتظر أن يكونأن الاتحاد السوداني لكرة القدم قد تسلّم قرارًا من اتحاد كرة القدم الأفريقي”كاف” يطالب فيه بإرسال قائمة الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكنفدرالية في فترة لا تتجاوز الخامس عشر من يونيو القادم.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن انطلاقة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكنفدرالية في الأول من أغسطس المقبل على أن ينتهي الموسم في مايو القادم.

وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن “كاف” لم يكشف بعد عن إمكانية مشاركة السودان بأربعة فرق من عدمه بعد النتائج المتراجعة للأندية السودانية في البطولات الأفريقية خلال المواسم السابقة

يذكر أن

الهلال كان قد تأهل لدوري المجموعات من بطولة الكنفدرالية بعد فوزه على سبور

الرواندي.