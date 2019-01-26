بعثة المريخ تغادر إلى الجزائر فجر الغد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تغادر إلى الجزائر بعثة فريق الكرة بالمريخ فجر غداً الأحد، وسيترأس البعثة عضو المجلس وأمين المال المكلف العميد عبد الرحيم بدر الدين.

وستغادر البعثة على متن طيران الخطوط المصرية، وسيقضي الفريق 3 ساعات ترانزيت بمطار القاهرة قبل أن يعاود الإقلاع صوب مطار أبومدين بالعاصمة الجزائرية.

وينتظر أن يصل المريخ الجزائر في تمام الثانية عشر من نهار غد الأحد.

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