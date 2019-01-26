شاهد بالفيديو : لحظة نهب محتجين لصيدلية بشارع الثورات يثير جدلًا ومالكها يروي التفاصيل

قالت الشرطة السودانية في بيان صادر لها بأن مجموعة من المتظاهرين اقتحموا صيدلية الرحمة في مجمع مكة التخصصي وقامو بنهبها بالاضافة الى الاعتداء على احد العاملين بالصيدلية .

وانتشرت خلال اليومين الماضيين فيديوهات عديدة رصدتها كاميرات الصيدلية يظهر فيه مجموعة من الشباب يقومون بإقتحام الصيدلية وتحطيم الحواجز الزجاجية وسرقت مبالغ مالية وكمية من الأدوية عقب الاعتداء على احد العاملين .

وصرح صاحب الصيدلية عقب ذلك، الدكتور محمد مالك صيدلية الرحمة حيق قال : “ان هناك مجموعة أتهجمت على الدكتور المناوب وعند الساعة الثامنة والربع الخميس بتاريخ 24/1 وكسروا الصيدلية وكسرو الزجاج وضربوا الدكتور بساطور في رأسة والحمد الله جاءت سليمة مشيرًا الى انه كان غير متواجد”.

وأضاف : بأنه “هذه الظاهرة دخيلة جديدة على التظاهرات وأول مرة تحدث والحمد الله بأنها جاءت علينا التجربة الجديدة للتظاهرات “.

وتابع الدكتور محمد بأن : “الناس من حقها تعبر عن رأيها وتطرح قضاياها لكن ليس بالصورة التخريبية التي حدثت للصيدلية”.

وكشفت الشرطة في بيان لها عن اعتداء مجموعة متفلتة في ساعات متاخرة من الليل علي ممتلكات خاصة أثناء تجمهرات غير مشروعة بمحلية ام بدة وقامت بممارسة النهب والسلب وتهشيم السيارات مضيفا ان مجموعة اخري قامت بنهب صيدلية الحكمة بشارع الثورات واعتدت علي احد العاملين بالصيدلية مسببة له الاذي وقامت بتحطيم الحواجز الزجاجية وسرقت مبالغ مالية وكمية من الأدوية جاري البحث للقبض علي المتهمين ودون بلاغ تحت المادة (175) من القانون الجنائي (النهب) بقسم ام بدة شمال .

وعلى الجانب الاخر، اثار الفيديو المتداول العديد من موجات الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث أتهم البعض ان الحادثة مجرد مسرحية مفبركة لالصاق تهمة التخريب للمتظاهرين بينما الاخر قال بأنها ليست الحادثة الاولى .

الجدير بالذكر، حادثة الصيدلية ليست الاولى من نوعها كشفت السلطات العديد من عمليات التخريب في الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مؤخرًا .

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني