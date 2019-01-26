الشرطة: هدوء نسبي بالبلاد عدا تجمعات محدودة

أكد اللواء شرطة دكتور هاشم علي عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أن البلاد لم تشهد اليوم الجمعة أي تجمهرات عدا بعض التجمعات غير المشروعة ومحدودة العدد في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الاخرى وتم تفريقها وفقا للقانون.

وأوضح في تصريح لـ (سونا) أن مجموعة متفلتة اعتدت في ساعة متأخرة من مساء أمس على ممتلكات خاصة أثناء تجمهرات غير مشروعة بمحلية ام بدة وقامت بممارسة النهب والسلب وتهشيم السيارات.

كما قامت مجموعة اخرى بنهب صيدلية الحكمة بشارع الثورات واعتدت على احد العاملين بالصيدلية مسببة له الاذى وقامت بتحطيم الحواجز الزجاجية وسرقت مبالغ مالية وكمية من الأدوية جاري البحث للقبض على المتهمين ودون بلاغ تحت المادة ١٧٥ من القانون الجنائي (النهب) بقسم ام بدة شمال.

وأشار إلى أن حي الهجرة بمحلية ام درمان شهد حادثا مروريا بين عربة كورلا صالون وعربة لاندكروزر تتبع لجهاز الأمن والمخابرات وركشة مما أدي لإصابة قائد المركبة الصالون وستة من طاقم العربة اللاندكروزر وتم اسعافهم لتلقي العلاج وفتح بلاغ بالرقم ٤٦٥ تحت المواد ٦٦/٦٢ القيادة بإهمال وتسبيب الاذى والتلف بقسم شرطة مرور ام درمان و الشاكي في البلاغ سائق العربة الكورلا هشام محمد بخيت .