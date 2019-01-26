حكومة البحر الأحمر تعلن إنهاء أزمة اشتباكات بين الجيش وقوات لجهاز الأمن ببورتسودان

السودان اليوم:

أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر رسميًا إنهاء أزمة اشتباكات بين الجيش وقوات لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة بورتسودان.

وبعثت الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي الرعب في سكان المدينة وخيم الخوف على المواطنين.

وأعلنت حكومة الولاية في بيان سابق سقوط قتيل من جهاز الأمن وجرحى جراء الاشتباكات.

ولاحقًا حزم والي الولاية الهادي محمد بعودة الهدوء للمدينة، وقال في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إن الأحداث التي وقعت عابرة ومحدودة وتم تجاوزها.

وبعث الهادي باتهامات لجهات لم يسمها باستغلال الحادثة وفقًا لأجندتها وبث الشائعات وأكّد عودة الهدوء للمدينة وممارسة المواطنين نشاطهم في جميع المواقع.

الانتباهة

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