الجلد لـ(4) سيدات رشقن أفراد شرطة بالحجارة أثناء تنفيذهم أمر قبض

أمرت محكمة النظام العام بالحاج يوسف بجلد أربع سيدات (10) جلدات لكل حسب صحيفة المجهر بعد إدانتهن برشق أفراد الشرطة بالحجارة أثناء تنفيذهم أمر قبض في مواجهة متهم بالسرقة. وكانت المحكمة توصلت إلى إدانة المتهمات بالإزعاج والإخلال بالأمن والسلامة. وحسب قضية الاتهام أن السيدات تم توقيفهن في أعقاب تنفيذ أفراد الشرطة لأمر قبض صادر في حق أحد المتهمين بالسرقة، وأثناء تنفيذ أمر القبض ودخول أفراد الشرطة إلى منزل المتهمات اعترضت المتهمات على عملية القبض ولم يكتفين بذلك بل قمن بالإساءة ورشق أفراد الشرطة بالحجارة، وعلى إثر ذلك تم القبض عليهن واقتيادهن إلى مخفر الشرطة وتدوين بلاغات بالإزعاج العام والإخلال بالأمن والسلامة وتقديمهن للمحاكمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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