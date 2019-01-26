قيادي بالشعبي يدعو لسحب تعديلات ترشيح البشير في 2020

طالب القيادي بالمؤتمر الشعبي والمحامي وعضو تشريعي ولاية الخرطوم بارود صندل رئيس الجمهورية عمر البشير تقديم مبادرة بسحب التعديلات الدستورية التي دفعت للبرلمان المتعلقة بترشيحه، بحيث يعلن عن عدم ترشحه للرئاسة مجدداً . وأكد وبحسب صحيفة الوطن،بأن الحكومة بشكلها الحالي لا تستطيع مكافحة الفساد، متوقعاً في ذات الوقت بإستقالاتهم عن المؤتمر الشعبي حالما هدأت الأحوال . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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