بدء محاكمة فتاة خدعت رجلاً واستولت منه على (70) ألفاً وتزوجت بآخر

شرعت محكمة الحاج يوسف الجنائية في محاكمة فتاة بتهمة خداع رجل والاستيلاء منه على (70) ألف جنيه نظير الزواج به، ومن ثم عقدت قرانها على آخر. وحدد قاضي المحكمة د. وليد حسن موسى جلسة لاحقاً لسماع ملف القضية.

وتعود التفاصيل الأولية حسب صحيفة المجهر أن الشاكي دون بلاغاً بمحضر الشرطة جاء فيه أن فتاة بالإرشاد احتالت عليه مبلغ (70) ألفاً نظير أن تتزوج به، وكانت في كل مرة تطلب مبلغاً وتقول له بأنه لم يتم العقد لأن المبلغ غير كافٍ حتى أصبح المبلغ عندها (70) ألفاً، ومن ثم تبين بأن الفتاة تم عقد قرانها على آخر. عليه تم القبض على الفتاة ودون لها بلاغ بالمادة (178) من القانون الجنائي الاحتيال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)