نشرت الفنانة افراح عصام عبر حسابها الرسمي “بفيسبوك” صورة قديمة لها من عام 2009 وأخرى حديثة في عام 2019 وكتبت هذا تحدي 10 سنوات. وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 وجدت الصور تفاعلا واسعاً بين متابعيها بالصفحة وعلق احد معجبيها: ” انتي زي ملاح الرجلة كلو ماباتت بقت حلوة زيادة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر معجب للفنانة السودانية افراح عصام : (انتي زي ملاح الرجلة كلو ماباتت بقت حلوة زيادة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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