والي البحر الأحمر: أحداث الجيش والأمن تم تجاوزها

أعلنت حكومة البحر الأحمر رسمياً إنها أزمة اشتباكات بين الجيش وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة بورتسودان .

وبعثت الأحداث التي وقعت الأسبوع الفائت الرعب في سكان المدينة وخيم الخوف على المواطنين، وأعلنت حكومة الولاية في بيان سابق سقوط قتيل من جهاز الأمن وجرحى جراء الاشتباكات .

ولاحقاً جزم والي الولاية الهادي محمد بعودة الهدوء للمدينة وقال إن الإحداث التي وقعت عابرة ومحدودة وتم تجاوزها، وبعث الهادي باتهامات لجهات لم يسمها باستغلال الحادثة وفقا لإجندتها وبث الشائعات، وأكد عودة الهدوء للمدينة وممارسة المواطنين نشاطهم في جميع المواقع .

وفي غضون ذلك أظهرت جولة لصحيفة الإنتباهة بالكورنيش، عودة الحياة لطبيعتها وإزالة كافة الحواجز من الشوارع بعد إغلاقها بسبب الحادثة الأخيرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)