الجيش العراقي يقصف عناصر من “داعش” في محافظة نينوى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذ طيران الجيش العراقي، اليوم الجمعة، ضربات نوعية أثناء دعمه للقوات الأمنية، بتدمير أوكار “داعش” وقتل عناصره المختبئين، في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، مساء اليوم، قائلا “الأبطال في طيران الجيش، وخلال إسنادهم لقطعات قيادة عمليات نينوى، ينفذون 4 طلعات جوية، أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين وقتل عنصرين منهم”.

وأضاف رسول، كما عالج الطيران، أربعة مخابئ، وهي عبارة بيوت طينية بداخلها عناصر إرهابية من “داعش”، جنوبي قضاء الحضر، جنوب الموصل، مركز نينوى، شمال بغداد.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة “داعش” الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول “داعش” في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا “داعش” الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.

سبوتنيك