اليابان: تقدم مساعدات عاجلة لليمن بـ12 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت اليابان، أنها ستقدم مساعدات إضافية عاجلة، لليمن بقيمة 12 مليون دولار لمواجهة أزمة المجاعة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من الرياض وعدن، عن بيان للخارجية اليابانية فإن المساعدات الاضافية العاجلة تضم توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية في مناطق اليمن من خلال برنامج الأغذية العالمي.

وأضافت أن المساعدات ستساهم في تأمين الغذاء لحوالي 850 ألف شخص وتساعد في تحسين الحالة الغذائية لنحو 250 ألف امرأة حامل ومرضع.

هذا ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري.

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