شهاب محمد - الخرطوم - سبائك ذهب الخليج 365: أفادت وكالة أنباء أن بنك انجلترا رفض تلبية طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقدم مادورو طلبا إلى بنك انجلترا لإعادة سبائك الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار إلى فنزويلا. وقوبل طلبه بالرفض.

وقالت وكالة أنباء بلومبيرغ إن بنك انجلترا رفض تلبية طلب مادورو استجابة لضغوط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون وغيرهما من المسؤولين الأمريكيين.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون تحويل أموال فنزويلا المودعة في البنوك الأجنبية إلى خوان غوايدو.

وأعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، في الـ23 من يناير/كانون الثاني الحالي، نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا مناهضا لرئيس البلاد الحالي نيكولاس مادورو. ولم تمر دقائق حتى اعترف به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، ووصف حكومة الرئيس الحالي بأنها “غير شرعية”.

وقدّرت وكالة بلومبيرغ احتياطي البنك المركزي الفنزويلي من النقد الأجنبي بـ8 مليارات دولار يوجد جزء منها في بنك انجلترا.

كانت هذه تفاصيل خبر بنك انجلترا يحتجز ذهب فنزويلا رافضا طلب نيكولاس مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.