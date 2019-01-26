مقتل 50 شخصا على الأقل جراء انهيار سد على منجم جنوب البرازيل

شهاب محمد - الخرطوم - البرازيل الخليج 365: صرح رئيس بلدية ميناس غيريس البرازيلية، برومادين افيمارا، اليوم السبت، بأنه ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار السد في منجم شركة “فالي” في ولاية ميناس غيريس بجنوب البرازيل.

ونقلت صحيفة “هوغي يم ديا” عن رئيس البلدية قوله بأنه ليس لديه حتى الآن معلومات أكثر تفصيلا، لأن كل شيء “يحدث بسرعة كبيرة”، ولا تزال التدفقات الطينية تنزلق على طول النهر.

هذا وتم الإعلان، في وقت سابق، عن 200 مفقود على الأقل جراء انهيار السد.

وصرح الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، بأنه سيطير إلى المنطقة التي تحطمت فيها السدود الثلاثة في المنجم. سبوتنبك

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