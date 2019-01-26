الحكومة تدفع الكل إلى معارضتها والوقوف ضدها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انطلقت الاحتجاجات الحالية قبل اكثر من شهر والكل يشهد ان الضائقة المعيشية والغلاء الفاحش والازمات المستفحلة في الخبز والوقود والنقود دفعت المحتجين الى الخروج للشارع لكن ضيق افق الحكومة وسوء تقديرها للامور وعدم احترامها لمجريات الاحداث جعلها تستخف بالمحتجين ، بل كان مستفزا جدا وصفهم بالعملاء والخونة والمرتزقة ثم التعامل معهم بقسوة وعنف زائد مع ان غالب التحركات الجماهيرية كانت سلمية ولم يحدث التخريب الا في مدن محدودة وفي ايام الاحتجاج الاولى لكن ظلت الحكومة تكرر هذه النغمة الغير محترمة وتصف المتظاهرين باوصاف غير مقبولة وهي تعلم ان الظروف التي دفعتهم للخروج منطقية والمبررات كافية لخروجهم وبدلا من السعي الحكومي للحل وعلاج الازمات فانها لجأت الى التصعيد في عنفها فظل القتلى والجرحى يسقطون والمعتقلات تعج بالشباب من الجنسين وحديث عن قسوة مفرطة في التعامل مع المعتقلين من ضرب وركل وشتم واساءات غير مقبولة اصلا ومع ذلك يخرج المتظاهرون سلميا وتزداد اعدادهم وتزيد الرقعات الجغرافية التي تغطيها الاحتجاجات ويوما بعد يوم ينضم البعض للحراك ممن كانوا في صف الحكومة او محايدين كما ان البعض ممن هم اصلاء في الحكومة وجزء منها ينتقدون تصرفاتها ويصرحون ضدها وابرز مثال قد يسبب حرجا للسلطة ان يخرج شخص ليس عاديا ويقول لقناة فرنسا العربية ان تعامل الحكومة مع المتظاهرين غير مبرر وليس صحيحا وانه ما كان ينبغى لها ان تتصرف بهذه الطريقة ، وقائل هذه الكلمات ليس معارضا ولا حتى حليف للحكومة انما هو الدكتور مطرف صديق وهو شخصية معروفة جدا في الاوساط الدوبلوماسية والامنية والسياسية وتشكل شهادته هذه ادانة قوية للحكومة اقسى عليها من تظاهر الالاف ضدها في شوارع الخرطوم وهذا نوع من الفشل الحكومى ، واذا نظرنا الى تصريحات ابراهيم السنوسي في اشادته بالمتظاهرين فانها ايضا تاتي في سياق المزيد من الحرج على الحكومة ، وفي صفوف المعارضين كان البعض متحفظا على الاحتجاجات فى بدايتها ويرى انها ستقود الى المزيد من الفتنة في البلد وكثيرا ما عبر رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدى عن دعوته الى تغيير سلس عبر الجهاد المدني وان يتم ذلك عن طريق مراحل تبدا بفترة انتقالية لا يرى مانعا ان يراسها البشير تفضي الى تحول ديموقراطي لكن تعسف الحكومة في التعامل مع المحتجين ومضيها في المزيد من التضييق على المتظاهرين عبر منعهم المستمر من التعبير عن رأيهم وايصال رسالتهم الى القصر والبرلمان والعنف المفرط في التعامل معهم باعتقالهم وضربهم وشتمهم وحتى قتلهم كل هذه التصرفات الخرقاء اتت بنتائج سلبيه على الحكومة اذ زاد حنق الناس عليها وظلت جبهة المعارضة تكبر نوعيا وكميا حتى خرج السيد الصادق المهدى على الناس في صلاة الجمعة بموقف جديد وهو اعلانه تاييد الحراك الشعبي ومطالبته بضرورة رحيل الرئيس البشير وتشكيل حكومة انتقالية تمضي بالبلد نحو الحكم الديموقراطي وهذه المواقف انما نتجت من سوء تقدير الحكومة وعدم تصرفها بشكل صحيح وتعنتها الزائد الذي بين ضيق افقها وعملها على خنق نفسها.