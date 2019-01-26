واشنطن وبغداد .. توجس وقلق يعكر صفو العلاقة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الوجود الامريكى بالعراق ظل يثير الخلاف بين العديد من الاطراف العراقية خاصة ان كثيرا من الشكوك تحوم حول طبيعة هذه القوات وعددها وهل من قواعد سرية غير المعروفة ام فقط هذه المعلن عنها ؟ كل هذه الاسئلة تزدحم بها اذهان العراقيين وهم يرون سياسييهم يتحدثون عن المساءلة والمحاسبة لكل متورط بجلب الامريكيين او التعامل معهم كواقع على الارض ليس سهلا تغييره لكن ظل الناس يسمعون الوعيد بعدم السماح للوجود الامريكى ان يخرج عن اطاره الاستشاري وان لا يتحول الى الشكل الاحتلالي الذى يعمق الخلاف بين العراقيين، ومع اختلاف العراقيين فى تعاطيهم مع هذا الملف الا ان الراية الاقوى الان هي التى تريد بناء علاقة طيبة ومتوازنة مع ايران وامريكا فى نفس الوقت ، وايضا ترفض ان يتم استخدام الاراضي العراقية فى الهجوم على اي دولة وبالتالى فان امريكا بعد اعلان نيتها الانسحاب من سوريا ومجئ جنودها الى العراق ستدخل فى صراع مع الحكومة العراقية ان قامت بشن اى هجمات على سوريا او ايران فى حالة نشوب حرب محدودة او شاملة ، او ان تشن امريكا هجمات على اي دولة انطلاقا من الاراضي العراقية اذ ان الدستور العراقي ينص بوضوح على عدم السماح لاي قوات اجنبية بالتواجد فى الاراضى العراقية دون اتفاق مع الحكومة وبموافقة البرلمان كما ان الدستور لايسمح مطلقا بمهاجمة اي دولة لاخرى انطلاقا من الاراضي العراقية مما يعنى ان اي محاولة من الامريكيين لتهديد امن وسلامة دولة اخرى انطلاقا من الاراضى العراقية ستقود بالضرورة الى نشوب صراع ربما تحول من السياسى الى العسكرى والامنى بين الجانبين الرسميين العراقي والامريكي وهذا مالا يرغب فيه الطرفان.

فى ايام رئيس الوزراء العراقي الاسبق نورى المالكي تم التوقيع على الاتفاق الاطاري مع الامريكان الذى قضى بانسحاب قواتهم من العراق والاكتفاء بوجود يتخذ الطابع الاستشاري فقط وهذا ماسارت عليه الامور لكن عودة القوات الامريكية دون اتفاق مع الادارة العراقية وما تم مؤخرا من زيارة سرية فى جنح الظلام للعراق قام بها الرئيس ترامب تبين النوايا الخفية للادارة الامريكية التى لا يمكن الاطمئنان الى سلامتها وقد جاء الوزير بامبيو الى العراق ضمن زيارته للمنطقة بهدف التوصل الى اتفاقات تنعكس ايجابا على طبيعة وجود قواتهم فى العراق ومدى المهام المناط بها تنفيذها والخطط التي تسعى الى تحقيقها لكن الوزير الامريكي لم يسمع فى بغداد التطمينات التي يرغب فى سماعها اذ ان التوجس العراقي من عدم صدق الامريكان يجعلهم لا يطمئنون الى اي وعود تصدر من الادارة الامريكية التي عرفت بالتنكر لوعودها لذا لم يجد الامريكي في بغداد ما كان يرغب فيه وقد بدى القلق والتوتر ظاهرا فى التصريحات الامريكية التي تم الادلاء بها بعد انتهاء جولة وزير الخارجية في المنطقة .

بغداد ليست وحدها التي اعترضت على المخطط الامريكى للتحشيد ضد ايران اذ ان الوزير الامريكى سمع من عواصم يعتبرها حليفة نفس الكلام الذى سمعه من العراقيين او قريبا منه ولم يكن بامبيو يتوقع ان تعترض انقرة وتتحفظ الكويت على خطة ادارته لادارة الحرب مع ايران .

العلاقة بين واشنطن وبغداد لايمكن ان تمضي طبيعية ما لم يتخل الامريكي عن خداعه وبغداد التي لا تثق فى واشنطن ستكون متوجسة من اي تصرف غير محسوب يمكن ان يقدم عليه البيت الابيض ويحدث انقساما فى المشهد العراقى او يربك المحيط مما يؤثر سلبا في استقرار العراق.