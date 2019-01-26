زوجان سودانيان يحتفلان بمرور 25 عاماً على زواجهما

الخرطوم: كوكتيل

احتفل الزوجان محمد أحمد الطيب ونهلة أحمد بمناسبة مرور 25 عاماً على زواجهما من خلال برنامج (مساء جديد) على قناة النيل الأزرق، وقال محمد أحمد الطيب المعروف بـ(السوداني) إن زواجه من رفيقة دربه كان تقليدياً حيث شاهدها فى حفل زواج بالجزيرة وتقدم لخطبتها وتم الزواج الذي أثمر علاقة طيبة تقم على الود والتقدير والاحترام، وقال : (جمعت بيننا الروح الطيبة وخفة الدم، لذلك كنا نتغلب على مشاكل الحياة والتوترات الطبيعية بالفكاهة والمرح، لذلك كانت تتحول الأزمات إلى مواقف مضحكة تعكس الحرص على مواصلة الحياة وضرورة عدم الوقوف عند مشاكل الحياة باعتبارها جزءاً من طبيعتها)، وأضاف بأن الحياة اليوم أصبحت صعبة بفضل متغيرات الحياة لذلك لا بد لأرباب الأسر من التعامل بحكمة بعيداً عن الضغوط وترك الأمر لله فهو المدبر والمعين، وأشار إلى ضرورة التفاكر بين الآباء والأبناء لأجل التقرب منهم والتعامل معهم كأصحاب أكثر من أبناء لأن ذلك يجعل الأب قريباً من أبنائه، وقالت نهلة أحمد إن زوجها رجل بسيط وطيب واجتماعي من الدرجة الأولى استطاعت من خلاله أن تتعرف على الكثير من الأسر، ومن المواقف الطريفة قالت: (زوجى يعشق مشاهدة كرة القدم العالمية ولعب الكوتشينة، وعندما أعاتبه على قضاء أوقات طويلة فى النادي يرفض ذلك ويقول: (ماتسأليني من الكافين) ويقصد بالكاف الأولى كرة القدم وبالثانية الكوتشينة، وأذكر ذات مرة جاء متأخراً بعد شاهد حوالي ثلاث مباريات فى النادي وقال لي السلام عليكم ،فقلت له : (أهلا يا بلاتر).