تنطلق عصر اليوم السبت مباريات الدورة الثانية من منافسة الوسيط المستحدثة من قبل مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم لتكون نسختها الأولى في الموسم الانتقالي الحالي 2019/2018م، وسيكون قص شريط مباريات الدورة الثانية عبر مدينتي (ود مدني وحلفا الجديدة)؛ حيث يستقبل الأهلي مدني النضال النهود في استهلال مباريات الاسبوع الثامن – الأول بالدورة الثانية – بالمجموعة الأولى، ويدخل الأهلي صاحب المركز الثاني في المجموعة إلى المباراة وفي رصيده (12) نقطة، بينما للنضال النهود صاحب المركز الرابع (7) نقاط.

أما المجموعة الثانية فستكون استهلالية مباريات الأسبوع الثامن فيها بحلول المتمة شندي متذيل الترتيب برصيد (4) نقاط، يحل ضيفا على النيل حلفا الجديدة صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد (11) نقطة. يذكر أن لقاء النضال النهود والأهلي مدني بالدورة الأولى انتهى بالتعادل، فيما فاز المتمة شندي على النيل حلفا الجديدة بهدفين. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر في الدورة الثانية لبطولة الوسيط سيد الأتيام ينازل النضال والمتمة يحل ضيفاً على النيل اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.