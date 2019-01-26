الممثل نبيل متوكل: (طيبة السودانيين) سبب نكستي الصحية.!

الخرطوم: كوكتيل

كشف الممثل الفنان نبيل متوكل أن العملية الجراحية التى أجراها قبل شهور بالخرطوم كانت ناجحة لكن حدثت بعض المضاعفات التي أثرت على نجاح العملية، وقال إنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء خلال وجوده بالمستشفى حيث كان يفترض منع الزيارات عنه حرصاً على صحته لكن الناس كانوا يتدافعون نحوه ويصرون على مصافحته مشيراً إلى أن ذلك ينبع من طبيعة السودانيين وطيبتهم ،وقال نبيل متوكل إن عدم الالتزام بتعليمات الأطباء أدى إلى تدهور حالته الصحية منذ ذلك التاريخ، وقدم شكره الجزيل لولاية الخرطوم ممثلة فى وزيري الثقافة والصحة اللذين سجلا زيارة له بمنزله قبل أيام برفقة الأستاذ عماد الدين إبراهيم، وقد وعده الدكتور مأمون حميدة بمقابلة وفد الاختصاصيين المصري الذي سيزور الخرطوم خلال الأيام القادمة لمتابعة حالته الصحية، وحال تعذر العلاج سيعود إلى القاهرة لمواصلة العلاج الذي انقطع هناك بسبب التكاليف العالية، وخص نبيل بالتحية الشعب السوداني لسؤاله الدائم عنه آملاً أن ينعم الله عليه بالشفاء حتى يعود إلى الدراما لأجل إسعاد هذا الشعب العظيم).