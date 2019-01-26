وفد المقدمة المريخي يصل الجزائر ويرتب للبعثة

وصل إلى الجزائر، وفد المقدمة المريخي، عضو المجلس اللواء كمال شقاق.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها (السوداني)، فإن مجلس المريخ قرر خلال الفترة الماضية ابتعاث رئيس القطاع الرياضي إلى الجزائر كوفد مقدمة وذلك حتى يطمئن على الترتيبات المتعلقة بوصول وإقامة البعثة الحمراء هناك.

وكان رئيس القطاع الرياضي بالمريخ قد غادر الخرطوم قبل نحو أسبوع متوجهاً صوب دولة تونس في رحلة خاصة قبل أن يحل بالجزائر في ساعة متاخرة من ليلة أمس الأول.

وشرع اللواء كمال شقاق فور وصوله إلى الجزائر في ترتيب الأوضاع الخاصة بالبعثة، حيث ستحل الأخيرة بفندق شيرتون، ويتوقع أن تحظى البعثة باستقبال متميز من إدارة نادي المولودية الجزائري وذلك من واقع العلاقات الجيدة بين الأندية الجزائرية ونادي المريخ.

يشار إلى أن وفد المقدمة المريخي، سيلتقي اليوم بإدارة النادي الجزائري لأجل تنسيق الترتيبات المتعلقة بوصول البعثة، وملاعب التدريبات، والاطلاع على مختلف الترتيبات ذات الصلة.