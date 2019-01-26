فيديو طفل يغني مع هدى عربي يسجل أعلى معدلات مشاهدة

الخرطوم: كوكتيل

سجل فيديو قصير لطفل يغني مع الفنانة هدى عربي داخل حفل خاص أغنيتها الجديدة (الحب هدا)، وظهر الطفل وهو يحفظ بشكل مدهش كلمات الأغنية، بينما كانت الدهشة تسيطر على هدى بسبب حفظ الطفل وصوته الجميل. من جانبهم أكد عدد من مشاهدي الفيديو أن الطفل هو ابن الفنانة، وهو الحديث الذي لم تؤكده الفنانة او تنفيه حتى كتابة هذا الخبر. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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