بالصور.. سياسي تونسي: (يحزنني فورة وحميّة الطلاب السودانيين الذين يخدمون من غير قصد عبدالواحد وعرمان)

قال السياسي التونسي والمعارض سابقاً ورئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، محمد الهاشمي الحامدي عبر حسابه الرسمي “تويتر”، معلقاً على التظاهرات السودانية : (يحزنني أن عدداً من طلاب السودان وطالباته، في حميّة الشباب وفورته، يضعون أنفسهم من غير قصد في خدمة أجندة وأهداف مالك عقار وياسر عرمان وعبد الواحد، ويساهمون من دون قصد في ضياع السودان إلى الأبد، وخراب بيوت أهله).

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 قال الهاشمي الحامدي، الذي يعتبر من أثرياء تونس وهو أحد المرشحين لمنصب الرئاسة في تونس بعد الثورة التونسية عام 2011 : ” الشعب السوداني يقظ ولن يكرر بحول الله خطايا الجيران”.

ونصح الإعلامي ومالك قناة المستقلة الفضائية، الحامدي، عبر برنامجه بالقناة، السودانيين بعدم الاستجابة لما يسمى “بتجمع المهنيين السودانيين الذي لا يعرف له قائد” . ووفقاً لمتابعات أخبار الخليج 365، ظل الحامدي يعلق ويتابع الحراك الشعبي بالسودان منذ بدايته 19 ديسمبر 2018

الخرطوم (أخبار الخليج 365)