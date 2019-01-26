أخصائي نفسي: النسوان يعملن من الحبة قبة.. والحل (تعرس بس)

بعبارة (تعرس بس) إبتدر الاختصاصي النفسي د. محمود أحمد، حديثه حول حلول المشاكل الزوجية التي تفاقمت مؤخراً وبرزت الى المجتمع بصورة واضحة من خلال الانتشار الكبير للقروبات المتخصصة في طرح هذه المشاكل بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) .

محمود ذكر أن النساء هن سبب هذه المشاكلات وذلك من خلال تعبيره (النسوان يعملن من الحبة قبة) مشيراً الى أن أغلب النساء لا يجلسن للأخذ والعطاء مع أزواجهن وسرعان ما تتحول المشكلة الصغيرة الى مشكلة كبيرة يصعب حلها .

وواصل محمود حديثه قائلاً أن النساء دوما يسعين الى دخول طرف ثالث في المشكلة سواء كان من الأقارب أو الأصدقاء، وهذه أكبر الأخطاء فهناك من يزيدون من حجم المشكلة ويضخمونها خاصة إذا كان الطرف الثالث أمرأة .

ونصح محمود الرجال بأنه في حال المرأة حاولت تضخيم أي مشكلة ما عليهم سوى (التهديد بالعرس) من أمرأة أخرى، فهذا الأمر يجعلها تستكين وتنظر للأمور من الزاوية الصحيحة .

بعض الرجال في استطلاع ذكروا أن أغلب المشاكل تكون بسبب (تفتيش) الزوجات للموبايلات، وما إن يجدن مجرد سلام بين الرجل وفتاة إلا ويكون ذلك سبب في مشكلة، وأضاف لذلك نحرص على مسح جميع المحادثات قبل الدخول الى المنزل نحن لا نفعل شئ غلط، ولكن المرأة لا تمنحك حتى حق الدفاع عن نفسك وتوضيح الأمور .

إلا أن احدهم اختلف مع هذه الآراء، وقال أحياناً أطلع زوجتي على المحادثات من تلقاء نفسي وهي لا تلمس هاتفي دون إذني لتوفير الثقة بيننا .

فيما قال أخرون وبحسب صحيفة آخر لحظة، إن بعض المشاكل تعود الى عدم الاهتمام والتعليق بما تحدثه المرأة من تغيرات سواء في نفسها او ديكور المنزل أو حتى في الوجبات التي تقوم بطهيها لذلك فإنك تكون مطالب على الدوام بالانتباه الى كل شاردة وواردة تقوم بها الزوجة حتى تتفادى الوقوع في المشاكل و(النقة) مؤكدين أنها من أتفه الأسباب مستعدة لخلق مشكلة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)