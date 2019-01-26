الكشف عن نهب قطاع الشمال لممتلكات مواطنين بالكرمك

كشفت قيادات بولاية النيل الأزرق عن اشتباكات بين الحركة الشعبية قطاع الشمال ومواطنين بمنطقتي “بابرص وكديلانق” جنوب محلية الكرمك. وقال أحد قيادات المنطقة ويدعى الأمين آدم حسب صحيفة السوداني أن المواطنين تعرضوا للهجوم من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال ونهب ممتلكاتهم، بجانب جرح (5) مواطنين، داعياً المجتمع الدولي للنظر في خروقات قطاع الشمال والحركات المتمردة بشأن انتهاكاتها تجاه المواطنين، وتابع: “لا بد من الوقوف على معاناة المواطنين من هذه الخروقات”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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