(الوطني) للمهدي: (بعد الدوار الوطني مافي رحيل نظام)

سخر المؤتمر الوطني من تأييد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للاحتجاجات ومطالبته برحيل النظام، وقال: (المهدي يريد أن يركب موجة الاحتجاجات والثورة بعد تردد طويل بعد وصفه لها بأوصاف كثيرة ظلت مثار سخرية لدى الشعب السوداني). وأضاف: بعد الدوار مافي رحيل نظام تاني، وأي تغيير في يد الشعب عبر صناديق الاقتراع، وأبدى نائب رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حمدي سليمان في تصريح حسب صحيفة السوداني أمس، استغرابه من توقيع المهدي على وثيقة مع تجمع المهنيين مجهول القيادات ولم ينتخبهم أحد وأهدافه إقصائية وخطابه مثير للكراهية.

وقال سليمان: (مافي ثورات بتقوم بقيادات مجهولة)، وشدد على أن انضمام المهدي لتجمع المهنيين سيكون خصماً عليه، ووصف سليمان تجمع المهنيين بأنه مجموعة إقصائية ولن تقدم حلولاً سياسية للبلاد، مؤكداً أن هناك جهات سياسية تريد ركوب الاحتجاجات لتحقيق أهداف “رخيصة” عجزت عن تحقيقها عبر قبول دعوة الحوار أو انتظار الانتخابات.

وكان رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي قد أعلن تأييده أمس للاحتجاجات، ودعا إلى تجنب أية مظاهر للعنف المادي واللفظي، وطالب برحيل النظام وأن تحل محله حكومة انتقالية قومية واجبها تحقيق السلام العادل وكفالة حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي لرفع المعاناة عن الشعب وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)