أحبطت الشرطة صفقة شراء طفل حديث الولادة داخل إحدى مستشفيات الخرطوم، وأوقفت ابنة سياسي أجنبي شهير بتهمة الشراء بجانب والدة الطفل وأخريات. وقال مصدر إن فتاة وضعت طفلاً غير شرعياً داخل المستشفى وقبل مغادرتها، أوصلت رغبتها لبعض النساء في التخلص من الطفل، موضحاً أن إحداهن تواصلت مع ابنة السياسي الأجنبي الشهير وعرضت عليها الطفل فوافقت على شرائه مقابل (10) آلاف جنيه، وأشار حسب صحيفة السوداني إلى أنه لحظة إتمام الصفقة كانت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لدائرة مكافحة الجرائم المستحدثة بالمباحث والتحقيقات الجنائية تنصب كميناً ميدانياً نجحت خلاله في إحباط العملية والقبض على المشترية ووالدة الطفل وأخريات، وكشف المصدر عن تدوين الشرطة بلاغات في مواجهتهم وفقاً للمادتين (7-8) من قانون الاتجار بالبشر وأخضعتهم للتحقيق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف ابنة سياسي جنوبي شهير في صفقة شراء طفل بمستشفى بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.