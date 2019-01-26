الشرطة: القبض على متظاهر يحمل (مسدس) وسط المحتجين

سجلت مضابط الشرطة، حالتي وفاة بولاية الخرطوم، وعدد آخر من الإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة، في التظاهرات التي انطلقت الخميس في عدد من المدن .

وأقر المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء حقوقي، هاشم علي عبدالرحيم في تصريح صحفي أمس، باستخدام قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بعدد من المواقع مؤكداً إنهم يتعاملون مع (تجمهرات وتجمعات غير مشروعة) في إنحاء متفرقة من الولايات والمدن السودانية .

وأعلن وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن الشرطة ألقت القبض على متهم بحوزته (مسدس) حاول أستخدامه في التظاهرات ومتهم آخر يقود أكسنت مجهزة بأجهزة إرسال بعيدة المدى، وأعلن القبض على عدد من المتهمين وتدوين بلاغات في مواجهتهم من القانون الجنائي، المتعلقة بـ(إثارة الشغب والإزعاج والإخلال بالسلامة العامة) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)