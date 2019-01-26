رئيس الأركان الأردني يختتم زيارته للبلاد

اختتم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العربي الأردني الفريق الركن محمود فريحات والوفد المرافق له زيارتهم للبلاد . وكان في وداعه بمطار الخرطوم مساء امس رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي . وكان رئيس الأركان الأردني قد وصل البلاد في زيارة استغرقت عدة أيام أجرى خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره رئيس الأركان المشتركة تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات ووصفت بالناجحة والمهمة إلى جانب لقائه برئيس الجمهورية ووزير الدفاع .

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