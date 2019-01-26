"اخبار الخليج 365 365" ترصد ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت 26 يناير 2019م

السوداني: • “الوطني” : المهدي يريد ركوب موجة الاحتجاجات.

• الشرطة ترد على دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة.

• توقيف ابنة سياسي جنوبي شهير في صفقة شراء طفل بمستشفى بالخرطوم. الرأي العام: • البشير يزور الكويت قريباً.

• اللواء هاشم: حالتا وفاة وإصابات وسط المواطنين والشرطة. الانتباهة: • الصادق المهدي يساند الاحتجاجات ويطرح مبادرة.

• جهاز الأمن: مراجعة الفيديوهات للتأكد من مطلقي النار على المتظاهرين. المجهر السياسي: • زيارة مرتقبة للرئيس “البشير” الى الكويت.

• بدء طرح فئة الـ(100) جنيه الجديدة نهاية يناير. آخر لحظة: • الحكومة: (تاني مافي محاباة لقريب أو بعيد).

• عبدالحي يوسف: لا يجوز عمل المسؤولين وأقربائهم في التجارة.

• طرح فئة الـ(100) جنيه الجديدة نهاية يناير الوطن: • المهدي يطالب برحيل النظام وينادي بحكومة انتقالية

• قيادي بالشعبي يدعو لسحب تعديلات ترشيح البشير في 2020.

• القبض على “29” من أبناء القيادات الحكومية في الاحتجاجات. اليوم التالي: • “الوطني” ينفي أي اتجاه لحل الحكومة.

• الأمام الصادق يعلن تأييده للاحتجاجات ودعمه لتجمع المهنيين.

• عبدالحي يوسف: المتظاهرون لم يخرجوا لمنعهم من الشيشة أو التفسح في شارع النيل. أخبار اليوم: • الشرطة: هدوء نسبي وتفريق تظاهرات صاحبتها تفلتات وأعمال عنف.

• الصادق المهدي يكشف عن توقيع هم حزب الأمة تجمع المهنيين وأخرين ميثاق الحرية والتغيير.

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