بـ"الصور" .. تعرف علي دعم خادم الحرمين الي البشير

أعلنت المملكة العربية السعودية ، عن عدم تأخرها عن دعم السودان وشعبه تقديراً لمواقفه تجاه المملكة، وكشفت عن خطة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، وزيادة التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

واستقبل رئيس الجمهورية، عمر البشير، مساء الخميس، وفداً وزارياً سعودياً بعث به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضامناً مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، في تصريح صحفي، أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري.

وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال القصبي إن خادم الحرمين الشريفين، أكد أن أمن السودان أمن للمملكة، واستقراره استقرار لها وأن السودان أحق بأي علاقة معها من أي دولة أخرى.

ولفت إلى أن السعودية قدمت أكثر من 23 مليار ريال ثمانية منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات دُرست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.