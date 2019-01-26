ابنة قيادي بارز بالجنوب تُقبض في صفقة شراء طفل

وأوضحت الصحيفة أن إحداهن تواصلت مع ابنة السياسي الأجنبي الشهير وعرضت عليها الطفل فوافقت على شرائه مقابل”10″ آلاف جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لحظة إتمام الصفقة كانت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لدائرة مكافحة الجرائم المستحدثة بالمباحث والتحقيقات الجنائية تنصب كمينًا ميدانيًا نجحت خلاله في إحباط العملية والقبض على المشترية ووالدة الطفل وأخريات.

