ابنة قيادي بارز بالجنوب تُقبض في صفقة شراء طفل

وأشارت الصحيفة إلى أنه لحظة إتمام الصفقة كانت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لدائرة مكافحة الجرائم المستحدثة بالمباحث والتحقيقات الجنائية تنصب كمينًا ميدانيًا نجحت خلاله في إحباط العملية والقبض على المشترية ووالدة الطفل وأخريات.
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