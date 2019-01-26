مصرع مواطن بعيار ناري جراء اشتباك بين الشرطة ومسلحين بشمال دارفور

لقي مواطن مصرعه إثر إصابته بعيار ناري، جراء اشتباك مسلح بين أفراد الشرطة المرابطين في سوق منطقة “سرفاية” غربي مدينة الفاشر بشمال دارفور، ومجموعة مسلحة قدمت إلى السوق.

ووقعت الحادثة، عندما نشبت خلافات حادة وسط سوق قرية “سرفاية” بين أفراد في شرطة القرية ومجموعة من المسلحين التي قدمت إلى السوق وهي تمتطي الخيول والجمال.