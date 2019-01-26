مصرع مواطن بعيار ناري جراء اشتباك بين الشرطة ومسلحين بشمال دارفور

لقي مواطن مصرعه إثر إصابته بعيار ناري، جراء اشتباك مسلح بين أفراد الشرطة المرابطين في سوق منطقة “سرفاية” غربي مدينة الفاشر بشمال دارفور، ومجموعة مسلحة قدمت إلى السوق.
ووقعت الحادثة، عندما نشبت خلافات حادة وسط سوق قرية “سرفاية” بين أفراد في شرطة القرية ومجموعة من المسلحين التي قدمت إلى السوق وهي تمتطي الخيول والجمال.
وقال أحد ذوي القتيل "كمال الدين اسحاق"، إن تفاصيل الحادثة، تعود إلى أن المواطن القتيل واسمه "ابراهيم مصطفى"، كان يؤدي صلاة العصر بأحد المتاجر وسط السوق، عندما نشب خلاف حاد بين أفراد شرطة منطقة سرفاية ومجموعة من المسلحين في المتجر المقابل.
وأضاف أن، أعيرة نارية أطلقت بكثافة وبطريقة عشوائية بين المجموعتين، أصيب على إثرها بعيار ناري أرداه قتيلاً في الحال.
وطالب اسحاق الجهات المسؤولة بضرورة إجراء تحقيق فوري في الحادثة وتطبيق العدالة لجهة براءة القتيل من المشكلة التي وقعت بين المجموعتين، واكد تدوين بلاغ بالحادثة لدى شرطة قرية سرفاية.
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