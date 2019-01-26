زار الممثل الخاص لبعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد، جيريمايا مامابولو إلى مدينة قولو بولاية وسط دارفور. وذكر الموقع الرسمي للبعثة على تويتر، مامابولو، التقى بمسؤولي السلطات المحلية وممثلي الإدارة الأهلية، قبل أن يزور قاعدة عمليات البعثة المؤقتة في المنطقة حيث التقى بحفظة السلام.

كانت هذه تفاصيل خبر الممثل الخاص ليوناميد يلتقي بمسؤولين وممثلي الإدارة الأهلية بقولو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.